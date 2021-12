Indonesia vil ikke ta imot båtflyktninger

utenriks

Indonesia kommer i stedet til å taue båten tilbake til internasjonalt farvann. FN har oppfordret landet til å la flyktningene, blant dem mange barn, få gå i land.

Båten har ligget ved Indonesias vestkyst i flere dager. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tar båten inn vann og det er risiko for at den vil kappseile på grunn av det dårlige været i området.

– UNHCR er dypt bekymret for sikkerheten og menneskene om bord, heter det i en uttalelse.

Lokale myndigheter opplyser at de har hjulpet til med mat, medisiner og ny båtmotor.

Over 700.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar i 2017, etter at hæren i landet innledet en stor offensiv mot folkegruppen. Mange lever i dag i flyktningleirer i Bangladesh. FN har omtalt offensiven som «et skoleeksempel på etnisk rensing».

