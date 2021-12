Viktig syrisk havn rammet av storbrann etter israelsk angrep

utenriks

De israelske rakettene ble skutt fra Middelhavet og førte til brann i en rekke konteinere, melder statlige syriske medier. Eksplosjonene kunne høres helt til Tartus, 8 mil lenger sør, ifølge meldingene. Israel har ikke villet kommentere opplysningene.

– Vi kommenterer ikke rapporter i utenlandske medier, sier en talsmann for hæren.

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana melder at konteinerne inneholdt maskinolje og reservedeler til biler og andre kjøretøy. Men ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) inneholdt de «våpen og ammunisjon» som detonerte i kraftige eksplosjoner som kunne kjennes over hele byen.

Viktig havn

Latakia er en av Syrias viktigste havner. Det er her de fleste importerte varene ankommer landet. Et lignende angrep fant sted 7. desember. Da rapporterte syriske medier at israelske kampfly gikk til angrep mot konteinerterminalen.

Denne gangen rammet rakettene ved 3-tiden om natten. Først ved middagstider hadde brannmannskapene fått kontroll over brannen, ifølge Latakias guvernør Ismail Hilal.

Syriske tjenestemenn sier at tirsdagens angrep gjorde mer skade enn angrepet for tre uker siden. Angrepet skal også ha gjort skade på boligblokker og parkerte biler samt et sykehus i nærheten. Det er ikke kjent om menneskeliv gikk tapt.

Russisk bekymring

Russland kaller angrepene mot Latakia for svært bekymringsfulle.

– Vi tror ikke at situasjoner som dette bidrar til å stabilisere situasjonen i Midtøsten eller situasjonen i Syria, sier Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljanskij.

Han sier at Russland kommer til å ta bekymringen opp med Israel.

Så langt i år har Israel angrepet Syria nesten 30 ganger. 130 mennesker er drept, deriblant fem sivile og 125 regimevennlige krigere, ifølge en oversikt fra SOHR.

Angrepet mot Latakia-havnen den 7. desember skal ha vært rettet mot en våpenlast fra Iran, ifølge SOHR. Det var første gang siden krigen i Syria startet i 2011 at Israel angrep havnen.

