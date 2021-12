Tidligere New York-guvernør blir ikke tiltalt etter metoo-anklager

utenriks

Påtalemyndigheten i Westchester County sier det foreligger bevis for at handlingene som kvinnene beskriver, fant sted, men at det ikke er tilstrekkelig for å reise sak mot Cuomo.

– I begge tilfeller har mitt kontor bestemt at selv om anklagene og vitnene er troverdige og oppførselen er bekymringsfull, så kan vi ikke reise tiltale etter straffeloven som følge av de strafferettslige kravene i New York, sier statsadvokat Mimi Rocah.

Cuomo gikk av som guvernør i august som følge av anklagene. I sin avskjedstale sa han at han at det hele var et forsøk på å bli kvitt ham.

– Men sannheten vil komme for en dag. Det er jeg trygg på, sa Cuomo.

