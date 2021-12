Omikronvarianten dominerer i USA, men ikke så mye som tidligere meldt

utenriks

USAs smittevernetat CDC oppga tirsdag at omikron sto for 58,6 prosent av smittetilfellene 1. juledag, mens deltavarianten sto for 41 prosent, ifølge Reuters.

CDC nedjusterer samtidig en beregning fra uken som sluttet 18. desember. Tidligere har etaten meldt at omikron da utgjorde 73 prosent av tilfellene, mens det riktige skal være 22 prosent. Nedjusteringen skyldes blant annet at CDC har fått inn mer data.

I løpet av de siste 28 dagene er det registrert 4,4 millioner koronatilfeller i USA.

Den 1. desember ble det første smittetilfellet forårsaket av omikronvarianten oppdaget i landet. Den smittede var fullvaksinert og hadde nylig besøkt Sør-Afrika.

