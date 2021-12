Belgisk domstol gir ordre om gjenåpning av teatre

utenriks

Tirsdag ga domstolen ordre om at kulturlokalene må få gjenåpne etter at regjeringen ble saksøkt av en teaterprodusent.

Domstolen mener at myndighetenes nedstenging har skjedd på sviktende grunnlag, og at den ikke er proporsjonal i forhold til smittefaren disse lokalene utgjør.

Kjennelsen kommer etter at representanter for Belgias skuespillere, underholdningsartister og kinooperatører har rettet skarp kritikk mot at regjeringen i forrige uke besluttet å stenge ned mesteparten av landets kulturliv. Nedstengingen er både grunnløs og urimelig, mener de.

Ikke kinoer

Kinoer, bowlinghaller og spillehaller omfattes ikke av tirsdagens kjennelse. Men det er flere andre aktører som har gått til søksmål, og de neste dagene kan det komme kjennelser som innebærer at også disse får gjenåpne.

Regjeringens beslutning om å stenge blant annet kinoer, teatre og konsertlokaler ble kunngjort av statsminister Alexander De Croo onsdag i forrige uke til tross for at regjeringens helserådsgivere mente at kulturarrangementer ikke utgjorde noen spesiell risiko.

Smittenedgang

Beslutningen ble tatt samtidig som landet opplevde en kraftig økning i koronasmitte forårsaket av omikronvarianten. Men økningen kom samtidig som de generelle smittetallene hadde begynt å synke etter å ha nådd en topp i begynnelsen av desember.

Søndag samlet rundt 5.000 mennesker seg i Brussel for å protestere mot nedstengingen. Mange anklager myndighetene for å rammet kulturbransjen samtidig som restauranter og barer har fått holde åpent. Også julemarkedene har fått gå sin gang.

