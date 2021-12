utenriks

Tirsdag ga domstolen ordre om at stedene må få gjenåpne. Den mener at myndighetene ikke har greid å begrunne at disse lokalene er så farlige for folks helse at de må holde stengt.

Regjeringens beslutning om å stenge blant annet kinoer, teatre og konsertlokaler ble kunngjort av statsminister Alexander De Croo i forrige uke.

