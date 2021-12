Virusforsker: Det er en berg og dalbane

utenriks

– Virusets spredning kan variere som en berg og dalbane. Det handler om når og hvordan man innfører restriksjoner. Så har det så klart mye å gjøre med hvor mye man tester, sier virusforsker Ali Mirazimi ved Karolinska Institutet i Sverige.

Han sier at den målestokken man bør bruke, er hvor mange som er innlagt. Her i Norge har vi i julen sett at smittetallene har gått ned, men tallet på innlagte har ikke gått ned like mye.

Flere europeiske land har innført nye tiltak, mange av dem strengere enn de som er innført i Norge.

– Det har vært veldig forskjellig i ulike land fra begynnelsen av pandemien. Selv innad i Europa går det opp og ned og henger sammen med restriksjonene. Når man innfører dem, ser man en effekt etter en uke eller to og når man åpner opp, kan spredningen komme i gang igjen, sier Mirazimi.

Omikronvariantens effekt på smittespredningen er det fortsatt spørsmålstegn ved.

– Det begynner å komme data fra England og Skottland, der det kan se ut som det er mindre risiko for å havne på sykehus hvis man smittes av omikron. Egentlig betyr det ikke mye om det er 40 eller 60 prosent mindre risiko. Det er likevel mange som vil trenge sykehushjelp når vi har en stor spredning, sier Mirazimi.

