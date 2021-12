Ny forhandlingsrunde med Iran i Wien

utenriks

Forhandlingene startet i slutten av november, fem måneder etter at Ebrahim Raisi overtok som president i Iran. Han tilhører den ultrakonservative fløyen i det iranske prestestyret, og antas å være mer skeptisk til atomavtalen enn sin forgjenger.

Ifølge EU-diplomaten Enrique Mora, som leder samtalene, viser alle parter en klar vilje til å jobbe for en løsning.

– Det er et meget godt tegn. Vi kommer til å jobbe seriøst de neste dagene og ukene. Det kommer til å bli svært vanskelig, sa Mora da den åttende forhandlingsrunden startet i Wien mandag.

Vil selge iransk olje

I forkant av samtalene har Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sagt at samtalene bør dreie seg om Irans ønske om garantier og forsikringer om at de amerikanske sanksjonene kommer til å bli fjernet.

– Den viktigste tingen for oss er å nå et punkt der vi kan få bekreftet at det vil bli enkelt å selge iransk olje uten hindringer, at pengene for denne oljen vil bli overført i utenlandsk valuta til iranske bankkontoer, og av vi vil kunne dra nytte av alle inntektene, sa han ifølge nyhetsbyrået IRNA.

USA deltar indirekte

I tillegg til EU og Iran deltar delegasjoner fra Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland i forhandlingene. USA deltar indirekte, men har ikke direkte møter med iranske representanter.

Atomavtalen ble framforhandlet i 2015 og fungerte fram til USA trakk seg i 2018. Etter dette har Iran igjen vært rammet av harde sanksjoner samtidig som Iran har beveget seg stadig lenger bort fra avtalen.

Atomavtalen skulle gi omverdenen forsikringer om at Iran ikke bruker sitt atomprogram til å utvikle atomvåpen, samtidig som de internasjonale sanksjonene mot landet ble opphevet.

(©NTB)