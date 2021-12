utenriks

Det dreier seg om saken der den tidligere regjeringssjefen og fredsprisvinneren står tiltalt for ulovlig import av walkietalkier.

Noen dager før jul ble det opplyst at dommen var utsatt til 27. desember. Mandag opplyser en kilde at kjennelsen igjen er utsatt og at den først vil bli kunngjort 1. februar.

Tidligere i desember ble Suu Kyi (76) dømt til fengsel for oppvigleri og brudd på koronarestriksjoner. Dommen var egentlig på fire års fengsel, men den ble omgjort til to års husarrest.

