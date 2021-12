utenriks

Helsedepartementet opplyser at tiden mellom dose to og tre kuttes fra fem til tre måneder. Det gjøres for å få gitt oppfriskningsdose til flere raskere.

De nye retningslinjene gjelder vaksinene fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

Israel var tidlig ute med å gi tredjedoser og er for tiden i gang med å gi folk en fjerde dose i en studie.

