Kristne fanger får julepermisjon i Iran

– Beslutningen er tatt for å markere nyttårsfeiringen 2022 og fødselsdagen til Jesus Kristus, ifølge Gholam Hossein Mohseni Ejei.

Fengsler over hele Iran har fått ordre om å innvilge julepermisjon til kristne innsatte, men det er ikke kjent hvor mange det dreier seg om eller når permisjonen begynner.

Ifølge rettsvesenets nettside Mizan Online blir det også gjort unntak for fanger som er dømt for å undergrave landets sikkerhet, for organisert kriminalitet, kidnappinger eller væpnede ran. Dødsdømte får heller ikke permisjon.

De fleste kristne i Iran er armenere som feirer jul 6. januar. Julaften besøkte president Ebrahim Raisi familien til en kristen armener som ble drept i krigen mot Irak på 1980-tallet.

