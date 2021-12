Danske Røde Kors følger eldre og sårbare til vaksinesentrene

utenriks

Særlig eldre som har smerter, problemer med ryggen eller andre fysiske utfordringer, henvender seg til hjelpelinjen til Røde Kors for å ta seg til vaksinesentrene. Ifølge Røde Kors tar også unge som sliter med angst eller PTSD kontakt for å få en støttespiller som kan følge dem på vaksinetimen.

– Vi kan merke at det er behov for denne hjelpelinjen, for det sitter noen der ute som har et svært lite eller ikke noe nettverk, sier Marie-Louise Gotholdt, leder i Danmarks Røde Kors.

Den danske regjeringen har bevilget 4,5 millioner kroner til tiltaket. Røde Kors mener det er flere som ikke ville ha fått tatt vaksinen uten denne hjelpen.

