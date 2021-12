Nederlands statsminister erkjenner koronafeil

utenriks

Rutte erkjenner kommunikasjonsfeilene i et intervju som ble publisert på julaften, i det Nederland feirer sin andre koronastengte jul.

Forrige uke ble alle ikke-essensielle forretninger stengt fram til 14. januar, mens skolene ble stengt til 9. januar.

– Vi kunne ha begynt vaksineringen tidligere, sier Rutte.

Statsministeren sier videre at regjeringen ikke har klart å overbevise befolkningen om behovet for å unngå sosial kontakt for å stanse smittespredningen.

– Jeg har gjort feil i kommuniseringen, sier Rutte.

De strenge tiltakene som er innført ser ut til å ha effekt. Antallet sykehusinnlagte falt forrige uke med 33 prosent.

