Sør-Koreas korrupsjonsdømte ekspresident benådes

Den tidligere presidenten var på en liste over folk som ville gis amnesti og ble benådet for å «lege sosiale konflikter», sier justisminister Park Beom-kye til journalister, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Justisdepartementet opplyser at benådningen skal virke samlende for nasjonen i en tøff tid med pandemi.

Park ble dømt i en omfattende korrupsjonsskandale i 2017 etter at hundretusener demonstrerte i gatene. Hun ble anklaget for å ha hjulpet kriminelle, vært med på å presse bedrifter for penger, og bedt folk som jobbet for henne om å gi bort hemmelige dokumenter.

Hun ble først dømt til 30 års fengsel for bestikkelser, maktmisbruk og flere andre forhold, men en rekke anker, nye rettssaker og klager førte til at hun i fjor fikk straffen redusert med ti år av høyesterett i Seoul. Den straffeutmålingen anket påtalemyndigheten, men landets høyesterett opprettholdt i januar en straff på 20 år.

Park er også dømt til to års fengsel for ulovlig innblanding i partiets nominasjoner før parlamentsvalget i 2016.

Hun ble som første kvinne valgt til president i landet i 2013 og er datter av Park Chung-hee, som var diktator og leder for militæret i 18 år.

