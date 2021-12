Provinser i Canada strammer inn i julen

utenriks

I British Columbia ble barer, nattklubber, treningssentre og dansestudioer stengt onsdag på grunn av spredningen av omikronvarianten av viruset. I tillegg må alle arrangement med sitteplasser begrense plassene med 50 prosent. Innendørsaktiviteter, inkludert bryllup, må avlyses.

Quebec har kunngjort at de strammer inn andre juledag. Her blir barer, kinoer, treningssentre og spa stengt. I tillegg får bare seks mennesker eller to husstander samles innendørs. Onsdag registrerte provinsen rundt 9.000 nye smittede.

