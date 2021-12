Polsk opposisjonsleder fikk telefonen hacket

utenriks

Brejzas telefon ble hacket over 30 ganger mens han ledet opposisjonens valgkamp i 2019, viser en analyse canadiske Citizen Lab har gjort av senatorens telefon.

Som et resultat av hackingen ble flere tekstmeldinger stjålet fra telefonen, for deretter å bli manipulert og spredt via statlig polsk TV som et ledd i en svertekampanje.

Valget i Polen endte med en knepen seier for det høyrepopulistiske regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), men Brejza stiller nå spørsmål ved om det gikk riktig for seg.

Advokater

Tidligere i uka ble det kjent at den samme spionprogramvaren er funnet i telefonen til den polske advokaten Roman Giertych, som før valget i 2019 representerte to av landets fremste opposisjonspolitikere, tidligere statsminister Donald Tusk og tidligere utenriksminister Radek Sikorski.

Pegasus-programvare er også funnet i telefonen til statsadvokaten Ewa Wrzosek, som har ledet an i kritikken av den polske regjeringens angrep mot det polske rettsvesenets uavhengighet. Hackingen ble påvist under en gransking Citizen Lab utførte sammen med nyhetsbyrået AP.

Kjøpte programvare

Den uavhengige polske kringkasteren TVN avdekket i 2019 at polsk økokrim hadde kjøpt spionprogramvare til bruk i telefoner for 8 millioner dollar, men det er ikke kjent hvilket land eller selskap det ble kjøpt fra.

Pegasus-programvaren er tidligere funnet på telefonene på politiske ledere, regimekritikere, menneskerettsaktivister, advokater, journalister og andre verden over.

Godkjent av Israel

USA har satt NSO Group på sin svarteliste, og selskapet er også saksøkt av IT-giganten Apple.

Det israelske selskapet nekter for å ha gjort noe galt og hevder programvaren kun er solgt til politi og sikkerhetstjenester for bruk i bekjempelse av terrorisme og kriminalitet.

Selskapet understreker også at spionprogramvaren kun blir solgt til land med tillatelse fra det israelske forsvarsdepartementet.

NSO Group nekter å oppgi hvilke land som har fått tilgang på programvaren eller om Polen er ett av dem.

