Moren lettet over pågripelse etter at datteren ble drept i Laos

Nerids mor Ellen Høiness er lettet over at politiet endelig har pågrepet han som var datterens kjæreste da drapet skal ha skjedd, i januar 2020. Torsdag morgen sendte politiet i Tønsberg ut en kortfattet melding om at en mann var pågrepet i Laos i saken som har vært under etterforskningen siden den norske kvinnen var blitt funnet død.

– Hennes kjæreste ble den gang mistenkt for drapet og er den samme personen som nå er pågrepet, skriver Sørøst politidistrikt i pressemeldingen.

– De relevante myndigheter i Laos håndterer den videre rettsprosessen i henhold til Laos' lovverk. Pårørende i Norge er orientert, skriver politidistriktet videre.

– Enorm lettelse

– I dag er akkurat to år siden jeg siste gang snakket med Nerid på telefon. Å vite at noen er pågrepet, er en enorm lettelse, sier Ellen Høiness til NTB.

Kvinnens japanske kjæreste Ogu Hiroyuki har vært siktet for overlagt drap og har vært internasjonalt etterlyst via Interpol. Torsdag fikk norsk politi vite at han har sittet i varetekt i Laos siden 20. november.

Kjæresteparet skal ifølge politiets etterforskning ha reist over grensen fra Thailand til Laos på nyåret 2020, og etter det har heller ikke politiet funnet spor av kvinnen. Vitner skal ha forklart at den japanske kjæresten sjekket ut av pensjonatet de begge bodde på, etter at han skal ha blitt filmet bærende på en livløs person og kjørt av gårde på motorsykkel. Tre dager senere ble Høiness funnet drept i en sekk inne i jungelen. På bakken skal det ha ligget spader og utstyr.

Obduksjonen fastslo at hun døde 9. januar 2020.

Mareritt

– De to årene har vært et sammenhengende mareritt. Nå er del en over. Det kommer en rettssak, og noen fra familien vil nok være til stede der, men det blir nok ikke meg. Det tror jeg ikke jeg greier, sier Høiness.

Datteren hadde vært i Thailand om sommeren 2019 og gått på yogaskole. Da høsten kom, reiste hun tilbake for å jobbe som hjelpelærer på den samme skolen, og det var da hun ble kjent med den japanske mannen, forteller moren.

Etterforskningen, og funn i sosiale medier, tydet på at Nerid Høiness ble dominert av den nye kjæresten. I løpet av høsten hadde hun også fått behandling på sykehus for skader som hun var blitt påført.

Meldte henne savnet

Etter at datteren ble sammen med den nye kjæresten, ble det mindre kontakt med moren. Da datteren ikke reiste hjem som planlagt i midten av desember, meldte Ellen Høiness henne savnet. Etter telefonsamtalen 23. desember 2019 snakket de to derimot aldri sammen igjen.

– Nå er vi ett skritt nærmere. Jeg håper rettssaken vil flere svar. Jeg får ikke Nerid tilbake av den. Sorgen og savnet kan ingen gjøre noe med – jeg hadde bare ett barn, sier Ellen Høiness.