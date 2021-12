Mann pågrepet for drap på norsk kvinne i Laos

utenriks

Nerid Høiness fra Nøtterøy var 30 år da hun ble meldt savnet i Laos desember 2019. I februar året etter ble hun funnet drept. Torsdag ble norsk politi orientert av politiet i Laos om at en mann er pågrepet for drapet.

– Hennes kjæreste ble den gang mistenkt for drapet og er den samme personen som nå er pågrepet, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

TV 2 har fulgt saken og omtalte tidligere i desember at kvinnens japanske kjæreste har vært siktet for overlagt drap. Han har vært internasjonalt etterlyst via Interpol.

– De relevante myndigheter i Laos håndterer den videre rettsprosessen i henhold til Laos' lovverk. Pårørende i Norge er orientert, skriver politidistriktet videre.