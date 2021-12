Få forbrytelser mot journalister og aktivister straffes i Mexico

utenriks

De gangene de skyldige blir identifisert, viser det seg i rundt halvparten av tilfellene å være lokale tjenestemenn, sier Alejandro Encinas, som har ansvaret for menneskerettigheter i landets innenriksdepartement.

Lokale tjenestemenn blir ofte provosert over anklager om korrupsjon, men i enkelte tilfeller står de også i ledtog med kriminelle eller forretningsfolk, sier Encinas, som mener det trengs et skjerpet lovverk for å beskytte landets journalister og aktivister.

Mexico er et av verdens farligste land for journalister. De siste tre årene er 47 journalister og 96 miljø- og menneskerettsaktivister drept i landet, viser statistikk fra myndighetene.

Myndighetene har etablert beskyttelsestiltak som inkluderer alarmer og vakter for rundt 500 journalister og 1.000 aktivister, men dette har likevel ikke forhindret at ni av de som hadde slik beskyttelse ble drept.

