Etiopia lover å ikke rykke inn i Tigray med styrker

utenriks

De etiopiske styrkene har fått ordre om å holde seg i områdene de nylig har gjenerobret fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i naboregionene Amhara og Afar, sier talsmannen Legesse Tulu.

Etiopiske regjeringsstyrker og alliert milits har de siste ukene tatt kontroll over store områder som ble kontrollert av TPLF, som tidligere i uka kunngjorde at de ville trekke sine styrker tilbake til Tigray.

– Den første fasen av operasjonen, som var å drive terrorgruppen ut av områdene de hadde invadert, endte med seier. Fiendens ønske og evne til å føre krig er nå kraftig ødelagt, sier Legesse.

– Regjeringen vil ta ytterligere steg for å sikre at ønsket (om å føre krig) heller ikke gjenoppstår i framtida. Etiopiske styrker har inntil videre fått ordre om å befeste områdene de nå kontrollerer, sier talsmannen.

Våpenhvile

Løftet fra statsminister Abiy Ahmeds regjering om at regjeringsstyrker ikke vil rykke inn i Tigray, kan være det første steget på veien mot en framforhandlet våpenhvile og fredsavtale med TPLF.

TPLFs leder Debretsion Gebremichael foreslo tidligere i uka våpenhvile i et brev til FNs generalsekretær António Guterres. Han foreslo samtidig opprettelse av en flyforbudssone over Tigray-regionen, for å hindre nye flyangrep fra regjeringsstyrkenes side.

TPLF-lederen ba også FN innføre våpenblokade av Etiopia og Eritrea, som har bistått etiopiske regjeringsstyrker i krigføringen mot TPLF.

Humanitær katastrofe

Abiy innledet en stor militæroffensiv mot TPLF i november 2020 etter at de hadde trosset hans forbud mot å holde folkeavstemning i Tigray og tok kontroll over en av regjeringsstyrkenes militærbaser i regionen.

Regjeringsstyrker tok i løpet av uker kontroll over store deler av regionen, men TPLF slo senere tilbake og rykket også inn i naboregionene Amhara og Afar.

Krigen har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet over 2 millioner mennesker på flukt. Etiopia anklages for å blokkere nødhjelp til området, og flere hundre tusen lever ifølge FN på randen av sult.

(©NTB)