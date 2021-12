Britiske omikron-tall: 50–70 prosent mindre sjanse for sykehusinnleggelse

utenriks

De britiske funnene kommer etter at også data fra andre steder tyder på at omikron gir mildere sykdom enn andre varianter – men at det samtidig sprer seg raskere og omgår vaksiner i større grad.

U.K. Health Security Agency sier at basert på tilfeller i Storbritannia, er det 31–45 prosent mindre sannsynlig at en person smittet med omikronvarianten oppsøker helseinstitusjoner sammenlignet med delta-varianten. Det er 50–70 prosent mindre risiko for at de legges inn på sykehus, ifølge etaten.

De legger samtidig inn forbehold om at datamaterialet er «foreløpig og svært usikkert». Årsaken er det lave antallet omikron-pasienter på sykehus, samt at de fleste av pasientene tilhører yngre aldersgrupper.

(©NTB)