Tyskland «svært bekymret» etter Putins militære antydninger

– Gitt at det er ytterligere russiske styrkebevegelser langs grensen til Ukraina, er vi svært bekymret over Putins uttalelser, sier Baerbock.

Putin uttalte til russiske forsvarstjenestemenn tirsdag at hvis Vesten fortsatte sin «åpenbart aggressive holdning», ville Russland gripe til «passende militærtekniske tiltak» som et svar.

– Dialog er av avgjørende viktighet for å forsøke å avverge en stor krise, sier den tyske utenriksministeren, som har varslet at den nye regjeringen i Berlin vil føre en tøffere linje overfor Russland enn Angela Merkels regjering gjorde.

Baerbock tar imidlertid til orde for forhandlinger i den såkalte Normandie-gruppen, der representanter for Tyskland og Frankrike deltar i tillegg til Ukraina og Russland. Hun vil også ha samtaler i Nato-Russland-rådet.

Russland nekter på sin side for å planlegge invasjon, og har blant annet krevd garantier for at Ukraina aldri får bli med i Nato.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa onsdag til den statlige TV-kanalen RT at det er planlagt forhandlingsmøter med amerikanske representanter på nyåret. Temaet skal være russiske forslag om bindende sikkerhetsgarantier.

Det skal også være planlagt samtaler med Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

USA beskylde onsdag Russland for å fortsette styrkeoppbyggingen ved grensen til Ukraina.

– Russland fortsetter eskaleringen og har ikke reversert styrkeoppbyggingen, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Washington.

