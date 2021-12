McConnell prøver å rekruttere Manchin

utenriks

Manchin, som representerer lille West Virginia, kunngjorde nylig at han ikke vil støtte en sentral del av president Joe Bidens omfattende Build Back Better-reformpakke.

Uten Manchins støtte får ikke Demokratene det nødvendige flertallet for den 16.000 milliarder kroner store pakken i Senatet.

Republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, forsøker nå å overtale Manchin til å bytte parti, noe som vil sikre Republikanerne flertall i forsamlingen og gjøre det svært vanskelig for Biden å sette sin politikk ut i livet.

Føler seg alene

– Manchin føler seg nå alene, og dersom han skifter parti vil han komme sammen med folk som i en rekke saker har samme syn som ham selv, sa McConnell onsdag.

Om Manchin vurderer å takke ja til invitasjonen fra republikansk hold, er fortsatt uklart.

Den 74 år gamle senatoren har hittil understreket at han ser på seg selv som demokrat, selv om han nå har havnet på kant både med eget parti og Det hvite hus.

Vurderte å forlate

Manchin har lenge måttet svare på spørsmål om hvorvidt han hører hjemme hos Demokratene. Tidsskriftet Mother Jones skrev i oktober at han hadde fortalt partikollegaer at han vurderte å forlate partiet.

Manchin avviste senere dette, men lot samtidig spørsmålet henge i lufta.

– Jeg tror ikke Republikanerne vil bli mer lykkelige med meg enn det Demokratene er akkurat nå. Så jeg vet ikke hvor i helvete jeg hører hjemme, sa han under en sammenkomst i Washington.

Løftebrudd

Biden har ikke selv kommentert Manchins beslutning om å vende tommelen ned for Build Back Better, men presidentens talsperson Jen Psaki har anklaget senatoren for «plutselig og helt uforklarlig å skifte side» og for å «ha brutt sin forpliktelse overfor presidenten».

– Vi kommer til å fortsette å presse ham for å få ham til å omgjøre beslutningen og leve opp til tidligere løfter, sier Psaki.

Oppsiktsvekkende

McConnell reagerer på uttalelsene og hevder Det hvite hus i realiteten har stemplet Manchin som løgner.

– Det er oppsiktsvekkende. Når noen er litt i utakt med alle andre, så viser man dem vanligvis kjærlighet. De har gjort nøyaktig det motsatte, sier McConnell.

(©NTB)