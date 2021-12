2021 på vei til å bli det dødeligste året i USAs historie

utenriks

Forventet levealder var 77 år for gjennomsnittsamerikaneren i fjor, ned fra 78,8 år året i forveien, går det fram i tall fra smittevernetaten CDC onsdag.

For menn var den forventede levealderen 74,2 år, mens den var 79,9 år for kvinner.

Covid-19 var den tredje vanligste dødsårsaken i landet og sto for 350.000 dødsfall, rundt en tidel av totalen, heter det i rapporten.

Det var også økning i antall dødsfall knyttet til andre årsaker, noe som muligens kan ha sammenheng med dårligere tilgang til helsetjenester som følge av pandemien.

Det ble for første gang registrert mer enn 100.000 diabetes-dødsfall i landet, mens dødsfall som følge av skader i uhell eller ulykker oversteg 200.000 – også det for første gang.

Ligger an til historisk mange dødsfall

Det er ikke uvanlig at tallet over årlige dødstall øker i USA. I 2019, før pandemien, økte den med 16.000 dødsfall. Men koronapandemien har hatt en tydelig påvirkning på tallene.

Fjoråret ble det mest dødelige året i USAs historie, hovedsakelig som følge av pandemien. 3,3 millioner amerikanere døde i fjor.

Tallene for de siste månedene av 2021 er ennå ikke klare, men det ligger an til at 2021 blir et dødeligere år enn 2020, ifølge folketellingsbyrået. Tallet vil trolig overstige 3,4 millioner dødsfall, ifølge CDC.

– Det er veldig trist, sier Ali Mokdad, ekspert på dødelighet ved Universitetet i Washington.

65 prosent vaksinert

Myndighetene hadde håpet at koronavaksinene kunne bremse opp dødelighetsraten. Vaksineringen har gradvis og sakte blitt rullet ut gjennom året.

Men mange amerikanere har valgt å ikke vaksinere seg. 204 millioner amerikanere er fullvaksinert, om lag 65 prosent av befolkningen over fem år, og myndighetene ønsker å få denne prosentandelen opp.

– Dette er en grunn til hvorfor koronadødsfallene kan øke på tross av tilgjengeligheten på vaksiner. Smittebølgen knyttet til omikronvarianten har bare gjort dette problemet større, sier Mokdad.

Historisk lav befolkningsvekst

Nylig kom også nye tall som viser en historisk lav befolkningsvekst i USA. Blant årsakene er koronapandemien og mindre innvandring, ifølge det amerikanske folketellingsbyrået.

I løpet av tolvmånedersperioden som endte 1. juli, økte USAs befolkning med 392.655, noe som tilsvarer 0,1 prosent.

Dette er den laveste vekstraten siden nasjonen ble grunnlagt, konstaterer folketellingsbyrået.

Færre newyorkere

Befolkningsveksten har avtatt som følge av en lavere fødselsrate og stadig mindre migrasjon, kombinert med at dødsrater øker som følge av en aldrende befolkning, ifølge demografen Kristie Wilder.

– Kombinert med covid-19 har dette resultert i historisk lav befolkningsvekst, sier Wilder.

Koronapandemien har til nå krevd nærmere 830.000 liv i USA.

I Texas vokste befolkningen med 1,1 prosent mellom 2020 og 2021 og delstaten topper dermed lista i USA. New York er i den andre enden av skalaen med en befolkningsnedgang på 1,6 prosent, først og fremst som følge av at mange har flyttet til andre delstater, ifølge folketellingsbyrået.

