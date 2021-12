Trump vil markere årsdagen for Kongress-stormingen

utenriks

75-åringen, som fortsatt hevder at det var han som vant presidentvalget i november 2020, kritiserer samtidig Kongressens pågående gransking av stormingen som kostet fem mennesker livet.

Over 650 mennesker er hittil tiltalt etter stormingen, som var et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte demokraten Joe Biden til valgets vinner.

Trump ble anklaget for å ha oppmuntret sine tilhengere før stormingen, og ble stilt for riksrett av Representantens hus der Demokratene har flertallet. Senatet, der Republikanerne hadde flertallet, frifant ham for anklagen.

Trump hevder at Kongressens gransking av hendelsene er partipolitisk motivert og sier i en kunngjøring at Representantenes hus i stedet bør granske «det riggede presidentvalget i 2020».

– Jeg vil holde en pressekonferanse i Mar-a-Lago 6. januar for å diskutere alt dette og mer til, sier Trump.

Demokraten Biden fikk over 7 millioner flere stemmer enn republikaneren Trump, som flere ganger i det siste har antydet at han kommer til å stille til valg igjen i 2024.

