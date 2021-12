Danmarks tidligere innvandringsminister kastet ut av Folketinget

utenriks

Bakgrunnen for avstemningen er at Støjberg i forrige uke ble dømt til 60 dagers fengsel i en riksrettssak.

Hun ble funnet skyldig i å ha gitt en ulovlig instruks om at asylsøkere som ankom landet som et par, skulle holdes atskilt hvis den yngste var under 18 år.

Støjberg har vært medlem av Folketinget i 20 år og hun har sittet i flere regjeringer for det konservative partiet Venstre.

Beslutningen om å kaste henne ut av den danske nasjonalforsamlingen ble tatt etter fire timers debatt.

Avstemningen var udramatisk og samtlige partier, med unntak av Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, stemte for at hun skulle miste plassen.

Straks tirsdagens avstemning var avsluttet, ble Støjberg bedt om å forlate salen og ble erstattet av en vararepresentant.

– Jeg vil heller stemmes ut av mine kollegaer her i Folketinget fordi jeg har forsøkt å beskytte noen jenter, enn å bli stemt ut av det danske folk fordi jeg har vendt det blinde øyet til, sa hun i sin første kommentar.