Aktor: Maxwell var et «sofistikert rovdyr»

utenriks

Maxwell, den tidligere partneren til avdøde Jeffrey Epstein, anklages for å ha rekrutterte unge jenter som deretter ble misbrukt av finansmannen og hans venner.

– Det er på høy tid at hun stilles til ansvar, sa aktor Alison Moe i sin sluttprosedyre.

Ifølge Moe spilte Maxwell en nøkkelrolle ved å legge til rette for Epsteins overgrep mot unge jenter, de yngste av dem helt ned i 14-årsalderen. Dette benekter Maxwell.

– De var partnere, sa Moe henvendt til de tolv personene i juryen som nå skal felle sin dom i saken.

Dersom Maxwell blir funnet skyldig i de seks tiltalepunktene, risikerer hun å bli dømt til livsvarig fengsel.

66 år gamle Epstein tok sitt eget liv i fengselet for to år siden, før saken mot ham kom for retten.

(©NTB)