Utelukker ikke koronatiltak før jul – 12.000 nye omikrontilfeller i Storbritannia

Søndag ble det registrert over 80.000 nye koronatilfeller på øyriket. Det var fjerde gang med så høyt døgntall siden pandemien startet.

12.133 av dem er med omikronvarianten.

Britiske forskere advarer om daglige smittetall på opp til 2 millioner, og 3.000 til 10.000 nye sykehusinnleggelser per dag hvis det ikke innføres strengere smitteverntiltak.

Jo lenger tid som går uten strengere tiltak, jo mindre effektive vil de være, sier forskerne.

Kritikk av egne

Helseminister Sajid Javid sier i et intervju med BBC at han ikke kan utelukke at regjeringen vil innføre nye tiltak før jul.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende. Den utvikler seg veldig raskt. Det er mye usikkerhet og hull i dokumentasjonen, men vi må jobbe med det vi har. Vi kan ikke la perfeksjon bli det godes fiende, sier Javid.

Statsminister Boris Johnson vil ifølge The Guardian helst vente til etter jul med å innføre nye tiltak. Presset på myndighetene har økt etter avgangen til brexit-minister David Frost, som gjorde det klart at hans motstand smitteverntiltakene som ble innført i forrige uke, var en av grunnen til avgangen.

Over 100 parlamentsmedlemmer fra Johnsons eget parti var mot innføringen av den såkalte «plan B,» og flere konservative politikere har kritisert helsetoppen Chris Whitty for at han råder folk til å begrense juleplanene sine.

– Javid gissel for eget parti

Omikronvarianten er allerede den dominerende varianten i Irland, og antallet smittede med varianten øker også i Storbritannia. Skyggeminister for helse, Labours Wes Streeting, sier til Sky News at helseminister Javid er gissel for sitt eget parti og at det påvirker myndighetenes respons til pandemien.

London-ordfører Sadiq Khan, også han fra Labour, har omtalt omikron som et stort problem. Han tror nye tiltak kan komme etter jul, grunnet viktigheten av psykisk helse og det å kunne møte familie og kjære i høytiden.

