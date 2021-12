Britiske forskere frykter mange uregistrerte omikrontilfeller

utenriks

Forsinket registrering av omikrondata i sykehusrapporteringene gjør at det reelle antallet innlagte omikronpasienter trolig er ti ganger høyere enn det statistikken viser. Det skriver ekspertgruppen Scientific Advisory Group for Emergencies, som gir råd til den britiske regjeringen, i et møtereferat datert 16. desember, melder Reuters.

Offisielle tall som ble lagt fram lørdag, viser at det fram til fredag var påvist 24.968 omikrontilfeller i Storbritannia, en økning på litt over 10.000 tilfeller fra døgnet i forveien. Britiske helsemyndigheter har også registrert sju dødsfall blant personer med omikronsmitte.

– Hvis det ikke iverksettes flere tiltak for å bremse smittespredningen, indikerer datamodeller en topp på minst 3.000 sykehusinnleggelser daglig, heter det i møtereferatet.

