utenriks

Mannen er musiker og har samlet materialet i løpet av en 20-årsperiode, opplyser politiet lørdag.

– Mannen oppbevarte filene i ulike harddisker, optiske medier og en smarttelefon, der de var omhyggelig inndelt i ulike foldere, sortert ut fra type foto/video og alderen på ofrene, skriver politiet i en uttalelse.

Musikeren har undervist mindreårige, men det er ikke funnet bevis for at han har utsatt dem for overgrep.

(©NTB)