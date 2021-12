USAs smittevernbyrå anbefaler ikke lenger Janssen-vaksinen

utenriks

Begrunnelsen er at Janssen-vaksinen kan knyttes til sjeldne, men alvorlige tilfeller av blodpropp. USA har bekreftet ni dødsfall hos personer som har fått Janssen-vaksinen.

Pfizer- og Moderna-vaksinene, som er basert på mRNA-teknologi, medfører ikke denne risikoen, og de fremstår dessuten som mer effektive, påpeker CDC (Centers for Disease Control and Prevention), som mener det er på tide å innse at mye har endret seg siden vaksineringen startet for ett år siden.

Over 200 millioner personer i USA er fullvaksinert, blant dem rundt 16 millioner som har fått Janssen-vaksinen.

– Jeg ville ikke ha anbefalt Janssen-vaksinen til noen i min familie, men noen pasienter kan og bør være i stand til å velge denne vaksinen, sier en av CDCs rådgivere, Beth Bell.

Janssen-vaksinen kan forårsake samme bivirkninger som AstraZeneca-vaksinen, som har ført til alvorlig sykdom og dødsfall i Norge. Tilstanden kalles VITT og kjennetegnes ved blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater. Norge sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen i mars i år.

I Norge er det nå kun Pfizer og Moderna som benyttes, men folk kan fortsatt søke om å få Janssen-vaksinen i stedet.

