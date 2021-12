Russland stiller knallharde krav til Nato og vil forhandle med USA

utenriks

Kravene ble overrakt USA tidligere i uken, og fredag ble de offentliggjort. De framsettes i utkast til to nye sikkerhetsavtaler – én som russerne vil inngå med USA, og én de håper å få Nato med på.

Å plutselig legge fram utkast til nye internasjonale avtaler er langt fra vanlig i internasjonalt diplomati. Russland ønsker å drøfte dem omgående med USA.

– Vi er umiddelbart klare, selv i morgen – bokstavelig talt i morgen, på lørdag – til å samtale med USA i et tredjeland, sier viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Han legger til at USA har fått beskjed om at Genève er et alternativ.

Frykter invasjon

De russiske kravene er vidtrekkende, og flere er tidligere blitt avvist av USA og Nato. Et gjennomgangstema er at Nato må stanse sin utvidelse østover og trappe ned aktivitet i land som tidligere var del av Sovjetunionen.

Bakgrunnen for utspillet er den spente situasjonen rundt Ukraina. Vestlige land frykter Russland skal invadere Ukraina, mens russerne anklager Nato for provoserende militær aktivitet i Svartehavet.

Blant de nye kravene er at Nato må trekke tilbake sitt tilbud om at Ukraina kan bli medlem av alliansen. Heller ikke Georgia skal få bli medlem.

Videre må Nato la være å opprette nye militærbaser i tidligere sovjetstater som ikke allerede er medlemmer.

Russland hevder at kravene er avgjørende for landets sikkerhet. De legges fram på et tidspunkt der forholdet mellom Russland og vestlige land er dårligere enn på lenge som følge av konflikten om Ukraina.

Raketter og krigsskip

I realiteten krever Russland at Nato innstiller all militær aktivitet i Ukraina, Kaukasus og Sentral-Asia.

Videre foreslås det at USA og Russland skal avtale å ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Landene skal dessuten love å ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder der de kan nå motpartens territorium. Dette er trolig ment som en erstatning for INF-avtalen om mellomdistanseraketter som kollapset i 2019.

Mer oppsiktsvekkende er det at Russland ber Nato trekke ut styrker fra medlemsland i Øst- og Sentral-Europa. Russerne ønsker også en slutt på militærøvelser nær grensene mellom Nato-land og Russland.

Ett av få Nato-land som grenser til Russland, er Norge.

I tillegg til dette foreslår russerne at verken de eller amerikanerne skal kunne ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium.

– Villige til dialog

Samlet sett utgjør de russiske kravene et ønske om en total omstrukturering av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

En kilde i den amerikanske administrasjonen gjør det fredag klart at flere av kravene er uakseptable. Men USA er villig til å diskutere dem, sier den ikke navngitte tjenestepersonen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

VG har snakket med flere kilder som bekrefter at Nato vurderer flere muligheter for å få i gang en konstruktiv dialog med Russland. Et hovedmål skal være å få trappet ned den spente situasjonen rundt Ukraina.

Samtidig anses det angivelig som uaktuelt å inngå kompromisser basert på de vidtgående russiske kravene.

Aftenposten siterer analytikeren Fjodor Lukjanov, som tror Russland venter å få kravene sine avvist. Han tror Russland kan bruke avvisningen som en unnskyldning for å «gjennomføre operasjoner».

Spent situasjon

USA, Ukraina og europeiske land frykter at Russland skal invadere Ukraina om få uker. Etter en omfattende styrkeoppbygging har Russland mellom 75.000 og 100.000 soldater på sin side av grensen mot Ukraina, ifølge Nato-kilder.

– Vi ser dessverre ingen tegn til at Russland ønsker å bygge ned spenningen og gå inn i reelle forhandlinger. Tvert om øker de nå presset og framsetter helt urealistiske krav, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Både USA og EU har truet med kraftige økonomiske sanksjoner hvis Russland går til krig. Huitfeldt gjør det klart at også Norge vil innføre nye sanksjoner i en slik situasjon.

Russland har også tidligere krevd at Nato gir garantier for at de tidligere Sovjet-republikkene Ukraina og Georgia ikke kan bli medlemmer av Nato. Dette har blitt avvist både av Nato og USA.

