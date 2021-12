FN bønnfaller verdens ledere om å få opp tallet på vaksinerte før nyttår

utenriks

På en videokonferanse sa Guterres at det ujevne vaksinenivået rundt om i verden gir koronavariantene fritt spillerom. Som tusenvis av andre hadde Guterres hjemmekontor fredag, men han satt samtidig i hjemmeisolasjon da en nærkontakt testet positiv i forrige uke.

Med bare to uker igjen av året viser oversikter at 98 land fortsatt ikke har innfridd WHOs målsetting om å ha vaksinert 40 prosent av sin befolkning. 40 land ligger sågar under 10 prosent.

– Strategien med hamstring, strategien med vaksinenasjonalisme og strategien med vaksinediplomati har feilet. Det har den nye varianten vist oss, framholdt generalsekretæren.

Forskere har lenge sagt at det skjeve vaksinasjonsnivået i verden øker faren for at urovekkende varianter dukker opp. Dette skyldes at jo mer viruset sprer seg, desto større er faren for at det endrer seg til en ny variant.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til omikrons framvekst, men Verdens helseorganisasjon har for lengst slått fast at det sprer seg raskere enn noen annet virusvariant.

Guterres minnet landene om at de må vise langt større ambisjoner neste år, da målet er å ha vaksinert 70 prosent av verdens befolkning innen midten av året.

(©NTB)