Færre sykehusinnleggelser med omikron i Sør-Afrika

Nye rapporter tyder ifølge landets helseminister på at personer som tidligere har vært smittet av andre virusvarianter eller som har blitt vaksinert, er bedre beskyttet mot omikron og mot å bli alvorlig syk, skriver avisen The Guardian.

Dette samsvarer med flere studier som sørafrikanske forskere står bak, som ble lagt fram tidligere denne uken.

Rapporter viser også at det er færre sykehusinnleggelser under den nåværende smittebølgen enn under tidligere bølger der andre virusvarianter dominerte. Det gjelder både private og offentlige sykehus.

Omikronvarianten ble først påvist i Sør-Afrika, og landet er et av de ledende i studien av hvordan smitten oppfører seg.

Internasjonale smitteeksperter følger dermed nøye med på utviklingen, men påpeker at Sør-Afrika har en svært ung befolkning, og at omikronsituasjonen kan utvikle seg annerledes i land med høyere gjennomsnittsalder.

