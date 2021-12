utenriks

Frederiksen har varslet at landet kan ha behov for flere smitteverntiltak etter at smittetallene den siste uken har vært på rundt 8000 tilfeller per dag.

Fra onsdag til torsdag ble det registrert 9.999 nye koronatilfeller, opplyste Statens Serum Institut.

Også antallet koronapasienter innlagt på sykehus er stigende. Det er ikke klart hvilke tiltak danskene kan vente seg.

