To barn døde i hoppeslottulykke i Australia

Ulykken skjedde da vind kastet hoppeslottet opp i luften torsdag på en aktivitetsdag på en barneskole i Devonport på nordkysten av Tasmania.

– Flere barn falt fra en høyde på rundt 10 meter ved 10-tiden torsdag og får behandling på stedet samt på sykehus, het det i en uttalelse fra politiet natt til torsdag norsk tid.

Lokale medier viser bilder av gråtende politifolk.

Aktivitetsdagen skulle være del av skoleårets avslutning før jul. Barnas foreldre var invitert til å stille opp som frivillige under arrangementet, der det var en rekke lekeaktiviteter.

Statsminister Scott Morrison kaller tragedien hjerteskjærende.

– Barn var samlet med sine familier for en dag med utendørs moro, og så endte dagen i en ufattelig tragedie, sier Morrison.

– Til foreldrene, familiene, vennene og de andre barna som var vitner til dette, ønsker jeg å si at jeg ber om at dere har familie og venner rundt dere og at dere kommer dere gjennom denne grusomme tragedien, sier han videre.

