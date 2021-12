Mann dømt til livstid for bilangrep i Tyskland

utenriks

Angrepet skjedde under karnevalsfeiringen i byen i februar i fjor. Mannen kjørte bilen inn i folkemengden som var ute for å se på karnevalsopptoget. 89 mennesker ble, skadd, deriblant 26 barn. Flere av dem ble alvorlig kvestet.

Bilen, en Mercedes, brøytet seg gjennom en sperring og fortsatte videre i 50–60 kilometer i timen, først inn i karnevalsparaden, deretter mot publikum. Etter 42 meter stanset den.

Torsdag ble tyskeren dømt for 89 tilfeller av drapsforsøk.

Motivet er fortsatt like uklart ettersom 31-åringen verken har villet si noe i avhør eller under rettssaken. Mannen var ikke ruspåvirket da angrepet skjedde, og han hadde utstyrt bilen sin med et kamera.

