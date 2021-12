Danmark godkjenner ny tablettbehandling for å hindre alvorlig sykdom etter koronasmitte

utenriks

Eldre pasienter er blant dem som vil bli tilbudt behandlingen, opplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemelding torsdag.

Der går det fram at hvis behandlingen skal ha effekt, må den starte senest fem dager etter at en person har fått symptomer på covid-19.

Behandlingen anbefales av danske myndigheter selv om den ikke er godkjent av de europeiske legemiddeltilsynet EMA.

Medisinen virker ved at den hemmer virusets evne til å dele seg.

Det er usikkert hvordan den virker for vaksinerte ettersom de få studiene som er gjort, er gjort på uvaksinerte. Da viste resultatene at risikoen for innleggelse og død falt med 30 prosent blant dem som risikerer et alvorlig sykdomsforløp.

