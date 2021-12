Danmark først ute i EU med å godkjenne nytt koronamedikament

utenriks

Medikamentet har fått navnet Lagevrio og produseres av legemiddelselskapet Merck. Behandlingen tas i tablettform så fort som mulig etter at en person har fått symptomer og testet positivt på korona.

Torsdag kunngjorde danske helsemyndigheter at de anbefaler medikamentet til personer som risikerer ett alvorlig sykdomsforløp.

I midten av november ga det europeiske legemiddeltilsynet EMA medikamentet nødgodkjenning, noe som betyr at hvert enkelt EU-land selv kan beslutte om det skal tas i bruk før det blir formelt godkjent.

Danske myndigheter vurderer nå at fordelen med medikamentet er større enn ulempen for personer som har størst risiko for å bli alvorlig syke som følge av covid-19.

Godkjent av britene

Lagevrio har vært godkjent i Storbritannia siden november og er i ferd med å bli godkjent i USA.

Eldre personer er blant dem som vil bli tilbudt behandlingen, opplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemelding torsdag.

Hvis behandlingen skal ha effekt, må den starte senest fem dager etter at en person har fått symptomer på covid-19, lyder anbefalingen.

Medisinen virker ved at den hemmer virusets evne til å dele seg.

Norge kjøper doser

Onsdag ble det kjent at norske myndigheter har inngått en avtale med Merck om innkjøp av 8.640 behandlinger med det antivirale legemiddelet før jul.

Helsedirektoratet skal vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge og hvilke pasienter som skal få tilbud om behandling etter at det er godkjent av EMA.

Det er usikkert hvordan legemiddelet virker for vaksinerte ettersom de få studiene som er gjort, er gjort på uvaksinerte. Da viste resultatene at risikoen for innleggelse og død falt med 30 prosent blant dem som risikerer et alvorlig sykdomsforløp.

