Franske soldater har forlatt Timbuktu

Styrken i Timbuktu har bestått av rundt 150 soldater og uttrekkingen fra byen er derfor mest symbolsk.

Frankrike sendte styrker til Timbuktu for ni år siden for å drive ut islamister som hadde tatt kontroll over byen. Uttrekkingen tirsdag har skapt bekymring for om Malis hær vil være i stand til å beskytte byen.

I en pressemelding sent tirsdag kveld understreker fransk militærledelse at Malis egen hær opprettholder en sterk tilstedeværelse i Timbuktu, i tillegg til nesten 2.200 fredsbevarende soldater fra FN som er permanent utstasjonert der.

Mali sliter med et jihadistisk opprør som brøt ut i 2012 nord i landet og siden har spredt seg sørover i landet og til nabolandene Niger og Burkina Faso, trass i hjelp fra 4.100 soldater fra Frankrike, samt styrker fra afrikanske land.

Etter hvert er de sentrale delene av Mali blitt et episenter for konflikten som nå har spredt seg til hele Sahel-området, med stadige etniske drap og angrep på regjeringsstyrker.

Frankrike har hatt rundt 5.1000 soldater i Sahel-regionen siden 2013. Antallet er ventet å falle til rundt 3.000 innen utgangen av neste år.

