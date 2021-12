Senatet vedtok å heve gjeldstaket i USA

utenriks

Kun Demokratene stemte for lovforslaget tirsdag, men vedtaket ble gjort i tråd med en kompleks avtale inngått med Republikanerne.

Avtalen gjorde det mulig å heve gjeldstaket med alminnelig flertall. Representantenes hus ventes å stemme for løsningen senere i løpet av tirsdagen.

Gjeldstaket heves nå med 2.500 milliarder dollar. USA unngår dermed å misligholde statsgjelden, og den nye takhøyden antas å være tilstrekkelig fram til 2023.

Et tidligere vedtak i Senatet før helgen banet vei for løsningen som nå sikrer at USA kan låne enda mer penger.

