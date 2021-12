Pfizer: Koronapille beskytter mot alvorlig sykdom – også mot omikron

utenriks

– Vi er trygge på at dersom den godkjennes, vil denne potensielle behandlingen kunne bli et svært viktig verktøy i bekjempelsen av pandemien, sier Pfizer-sjef Albert Bourla, ifølge New York Times.

2.246 uvaksinerte i risikogruppen har deltatt i studien. 0,7 prosent av de som fikk pillen, ble innlagt på sykehus i løpet av 28 dager. Av dem som fikk en placebo-pille, ble 6,5 prosent innlagt – og noen i denne gruppen ble så syke at de døde.

Dersom man tar medisinen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen tas innen fem dager. Laboratorietester tyder på at den også vil fungere mot omikronvarianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere vært svært positive til utviklingen av koronamedisiner, som de mener Norge bør kjøpe inn dersom de blir godkjent. Både Pfizer og selskapet Merck har utviklet koronamedisiner, som kan bli godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter i løpet av kort tid.

Mercks koronapille er et antiviralt legemiddel som går under navnet Lagevrio og inneholder stoffet molnupiravir. Medisinen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

