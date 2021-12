Nederland stenger skoler i frykt for omikron

utenriks

I tillegg forlenger landet sin delvise nedstenging fram til 14. januar, meldte statsminister Mark Rutte tirsdag.

I Nederland må samfunnskritiske butikker og forretninger holde stengt mellom klokken 20 og 05, mens andre butikker og forretninger må stenge klokken 17.

Skolene stenger fra 20. desember, fem dager før de pleier å stenge før jul. Smittespredningen blant barn er høy i landet, og håpet er at skolestengingen vil hindre at barna sprer smitte videre til sine eldre slektninger under julefeiringen.

