Det er etter all sannsynlighet de første som har fått avskjed etter at koronavaksine ble obligatorisk for amerikanske styrker fra november.

Luftforsvaret opplyser ikke hva slags avskjed de 27 personene har fått, men ifølge et lovforslag som behandles er det kun anledning til å gi vaksinenektere avskjed i nåde.

Ingen av de 27 har søkt om å få unntak fra vaksinepåbudet.

