Tysklands statsminister vil bruke alle virkemidler mot koronapandemien

utenriks

Scholz har tidligere uttalt seg positiv til et vaksinepåbud, som menneskerettsgrupper har advart mot. I et intervju med Bild sier han at det ikke må være noen fastsatte grenser for hva slags tiltak som kan iverksettes.

– Det har pandemien virkelig vist oss. Vi må alltid være klare til å tenke nytt hvis omstendighetene krever det, sier Scholz.

Statsministeren vil ikke utelukke en julenedstengning. Tyske myndigheter innfører fyrverkeriforbud i nyttårsfeiringen for å unngå ytterligere press på sykehusene.

Scholz avviser at det blir skapt et skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Han kaller fakkeltog-demonstrasjonene mot vaksinekrav for frastøtende og at han er sikker på at flertallet av de uvaksinerte er enige i det.

(©NTB)