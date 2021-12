Protester mot korrupsjon i El Salvador

utenriks

Bukele har høstet massiv kritikk etter at han tidligere i år gjorde kryptovalutaen bitcoin til lovlig betalingsmiddel.

Den høyrepopulistiske presidenten har også innført reformer som ifølge kritikere er et angrep på rettsvesenets uavhengighet, og blant demonstrantene søndag var en rekke av El Salvadors dommere.

Som et ledd i reformene ble en rekke dommere byttet ut og. Landets Høyesterett besluttet deretter at Bukele i 2024 kan stille til valg for en ny periode, mens presidenter tidligere bare kunne sitte i én periode.

– Vi dommere marsjerer i dag for å forsvare grunnloven og rettsvesenet, sier den tidligere dommeren Jorge Guzman, som trakk seg i solidaritet med kollegaer som fikk sparken.

USA innførte i forrige uke sanksjoner mot Bukeles stabssjef Carolina Recinos som anklages for korrupsjon.

Bukele slo søndag kveld tilbake og kom med et hardt utfall mot amerikanske myndigheter.

– Amerikanske skattebetalere bør vite at regjeringen deres bruker pengene deres på å finansiere kommunistbevegelser mot El Salvadors demokratisk valgte regjering, tvitret han.

