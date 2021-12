Amerikanske soldater slipper straff for dødelig droneangrep i Kabul

utenriks

En talsperson for utenriksdepartementet i USA, John Kirby, sa mandag at forsvarsminister Lloyd Austin har godkjent anbefalinger om å ikke straffe de involverte i angrepet.

Angrepet i Kabul 29. august var ment å ramme mulige selvmordsbombere fra IS, og etterpå hevdet amerikanske militærmyndigheter at de hadde avverget et terrorangrep. Siden har USA innrømmet at angrepet var en feil, og forsvarsministeren har beklaget.

Anbefalingene Austin har godkjent, baserer seg på en rapport om angrepet fra forrige måned. Her var konklusjonen at angrepet var en tragisk feil og at det ikke skyldtes tjenesteforsømmelse.

(©NTB)