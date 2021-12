Chicago inngår millionforlik etter at politiet skjøt og drepte 14-åring

utenriks

Summen tilsvarer over 10 millioner norske kroner.

Familien har avvist politiets påstander om at 14 år gamle Pedro Rios Jr. flere ganger skal ha rettet et våpen mot en politimann da han stakk av fra politiet i juli 2014.

Familiens advokat Mark Brown sier til Chicago Sun-Times at Rios hadde et våpen, men at det ikke foreligger bevis på at han trakk det før han ble skutt i ryggen.

Chicagos uavhengige organ for politisaker har tidligere vurdert saken og konkludert med at politiets dødelige voldsbruk var forsvarlig.

– Det er mulig, om ikke sannsynlig, at Rios snudde seg for se om politimannen var bak ham og hvor nær han var, og ved å gjøre det ga politimannen inntrykk av at han truet med å bruke våpenet, het det i rapporten.

En bystyrekomité må endelig godkjenne forliket.

