USA beholder 2.500 soldater i Irak

Han sier også at de fortsatt vil gi luftstøtte og annen militær støtte til Iraks fortsatte kamp mot IS.

Marinegeneral Frank McKenzie sier i et intervju med AP at Iran-støttede militser vil ha alle vestlige styrker ut av Irak, og sier han venter at den nylige eskaleringen av volden i landet fortsetter gjennom desember.

– De vil at alle amerikanske styrker skal dra, men alle amerikanske styrker skal ikke dra. Dette kan fremprovosere en respons som vi får senere i slutten av måneden, sier han.

Iraks regjering kunngjorde torsdag at den USA-ledede koalisjonen mot IS' kampoppdrag er avsluttet. Amerikanske styrker har i hovedsak hatt en rådgivende rolle over lengre tid, så endringen er liten.

Avgjørelsen er i tråd med Biden-administrasjonens løfte om å avslutte USAs kamoppdrag innen 31. desember.

– Vi har trukket ut av baser vi ikke trengte, og vi har gjort det vanskeligere å nå oss. Men irakerne vil fortsatt ha oss der. De vil fortsatt ha tilstedeværelsen, og de vil fortsatt ha engasjementet, sier McKenzie.

– Så lenge de vil ha det, og vi er enige om at det er tilfellet, kommer vi til å være der, sier han.

