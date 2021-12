NJ: – Skandaløst å utlevere Assange til USA

utenriks

Fredag åpnet en britisk ankedomstol for at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange kan utleveres til USA.

– Dette er en trist dag. De britiske dommerne tok feil avgjørelse da de åpnet for utleveringen av Julian Assange til USA, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en kommentar.

Generalsekretær for Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, mener kjennelsen er nedslående, og at den setter nobelprisutdelingen i et krevende lys.

– Bisart sammenfall

– Det er et bisart sammenfall i tid og setter hele nobelpristildelingen i et automatisk krevende lys, sier Løken Stavrum til M24.

Ifølge PEN-lederen er også Assange en mann som står i spissen i kampen for ytringsfrihet og retten til tilgang på informasjon.

– Det var nettopp retten til informasjon om USAs krigsforbrytelser som gjorde at Assange havnet i den situasjonen han havnet i, sier hun.

– Truer pressefriheten

NJ-leder Tryggestad mener anklagene mot Assange utgjør en trussel mot pressefriheten. Han mener det er spesielt ille at kjennelsen kommer samme dag som Nobels fredspris deles ut til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

– Norsk Journalistlag tar avstand fra dette forsøket på å innskrenke pressefriheten og begrense medienes mulighet til å holde mektige aktører ansvarlige for kritikkverdige og ulovlige handlinger, sier Tryggestad.

– Å avdekke hemmelige eller skjulte opplysninger som er relevante for samfunnsdebatten er i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Ved å publisere informasjon mektige interesser ønsker å holde hemmelig, kan pressen bidra til å holde makthavere ansvarlige, føyer han til.

(©NTB)